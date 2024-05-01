شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتقلب أسهم شركات "ترامب".. وكيف سيتأثر موقفه بالانتخابات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتقلب أسهم شركة "ترامب ميديا" بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بين صعود كبير وهبوط حاد، حيث أغلقت التعاملات يوم الاثنين على ارتفاع لسعر يزيد عن 12% لتواصل الشركة الارتفاع المذهل الذي بدأ في منتصف أبريل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على مجرى الانتخابات الأمريكية، والتمويل الذي يحصل عليه الرئيس السابق المرشح للمنصب، دونالد ترامب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أنهى مؤشر "دي جي تي" التداول عند 46.69 دولارًا للسهم مرتفعًا بمقدار 5.15 دولارًا أي مكسبًا بنسبة 12.4% .

تمتلك شركة "ترامب ميديا" Trump Media تطبيق تروث سوشيال Truth Social الذي يستخدمه الرئيس السابق دونال ترامب بشكل متكرر ما يجعله المساهم الأكبر في الشركة وهو أيضًا المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض هذا العام.

اقرأ ايضاً: وفاة رجل أشعل النار في نفسه قرب قاعة محاكمة ترامب

وبدأت الشركة التداول العام في 26 مارس بسعر يزيد عن 70 دولارًا للسهم الواحد.

على مدى الأسابيع القليلة التالية انهارت أسعار الأسهم وانتهى الأمر بسعر إغلاق منخفض بلغ 22.80 دولارًا في 16 أبريل. سبب تقلب سعر سهم الشركة على مدى أشهر العام الجاري تضاعف سعر أسهم شركة ترامب ميديا مما أضاف مليارات الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة وحصة الرئيس السابق، لكنها شهدت تقلبات كبيرة بعدها وتذبذبت بين صعود وهبوط.

حول ذلك قال جاي ريتر أستاذ الأعمال في جامعة فلوريدا :"إن الارتفاع الأخير في سعر سهم شركة ترامب ميديا قد يكون نتيجة قصيرة المدى للبيانات الأخيرة التي قدمتها الشركة والتي تستهدف البائعين على المكشوف". ضغط عمليات البيع أشار ريتر أيضًا إلى أنه"قد يكون هناك بعض" الضغط من عمليات البيع على المكشوف الذي يضطر البائعين الذين يراهنون على أن سعر السهم سينخفض إلى إعادة شراء أسهم ترامب ميديا لاستبدال الأسهم التي اقترضوها للبيع على المكشوف.

اقرأ أيضاً: قفزة الديون الأمريكية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي حتى 2030

يمكن أن تؤدي عمليات إعادة الشراء هذه إلى رفع أسعار الأسهم مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على البائعين على المكشوف لشراء الأسهم لتغطية مراكزهم مما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار. تلاعب محتمل في سعر السهم طلبت الشركة الأسبوع الماضي من رؤساء اللجان الجمهورية في مجلس النواب التحقيق فيما زعمت أنه تلاعب محتمل في سعر سهم ترامب ميديا من قبل البائعين على المكشوف.

وقال ريتر إن هذا الطلب الذي لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه بعد يمكن أن يساعد أيضًا في رفع سعر السهم.

لكن الشركة تتخذ من دونالد ترامب وجهها الفعال الذي يعد مؤيدوه السياسيون من بين صغار المساهمين الذين يساعدون في تعزيز سعر السهم. سعر مبالغ فيه وقال ريتر: ”مع هذه الأسهم من الصعب التنبؤ بما يحدث على أساس يومي أو أسبوعي”.

أضاف:”سواء كنا نتعامل مع سعر 32 دولارًا للسهم قبل أسبوع أو 46 دولارًا الآن فإننا نتجادل حول ما إذا كان سعر السهم مبالغًا فيه بنسبة 1000% أو 2000%". ويتوقع ريتر أن ينخفض سعر سهم ترامب ميديا في النهاية إلى أرقام فردية منخفضة.