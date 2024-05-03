شكرا لقرائتكم خبر عن أمام الروبل الروسي.. ارتفاع الدولار واليورو واستقرار اليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند افتتاح التداول في بورصة موسكو اليوم الجمعة، بواقع 5 كوبيكات، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليصل إلى 92.10 روبلاً.

بدوره، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 4 كوبيكات ليبلغ 98.73 روبلاً.

وفي المقابل، لم يتغير سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل، ليبقى عند مستوى 12.703 روبلاً.

