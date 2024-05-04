شكرا لقرائتكم خبر عن عند 6.5%.. استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

البطالة في منطقة اليورو

الدمام - شريف احمد - استقر معدّل البطالة في منطقة اليورو في شهر مارس، عند 6,5 في المئة من القوى العاملة وهو المستوى ذاته للأشهر السابقة.ووفقاً للأرقام التي نشرتها المديرية العامة للمفوضية الأوروبية في لوكسمبورغ والمسؤولة عن تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي (يوروستات) اليوم، انخفض معدّل البطالة على أساس سنوي بمقدار 0,1 نقطة في شهر مارس, وبالنسبة للاتحاد الأوروبي كله، فقد انخفضت نسبة العاطلين عن العمل بشكل طفيف في شهر مارس إلى 6 في المئة مقارنة بـ6,1% في شهر فبراير.وذكرت أنه حوالي 13,26 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في شهر فبراير في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 11,09 مليوناً في الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحّدة.وسجّلت كل من الجمهورية التشيكية (2,9 في المئة) وبولندا (2,9 في المئة) وسلوفينيا (3,1 في المئة) أدنى معدّلات البطالة في الاتحاد الأوروبي، فيما سُجّلت أعلاها في إسبانيا (11,7 في المئة) واليونان (10,2 في المئة).