شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الصيني يقدم قروضا بقيمة 104 مليارات يوان في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك التنمية الصيني أنه قدم قروضا بقيمة 104 مليارات يوان (نحو 14.63 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024، في مسعى لتعزيز تطوير مشاريع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال البنك إنه تم توجيه الأموال إلى المشاريع الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بناء شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وإعادة بناء مطار رئيسي وتوسيعه، وتطوير بناء مركز وطني للخدمات اللوجستية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن بين المشاريع التي حصلت على جزء من هذا التمويل في الربع الأول مشروع بناء مطار شيامن شيانجآن الدولي ومشروع خط تشونجتشينج - وانتشو للسكك الحديدية عالية السرعة.

