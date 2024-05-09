شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي: بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار.
وكان البنك قد أعلن أمس على تداول، عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال البنك: إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناءً على ظروف السوق، فيما سيكون تاريخ بداية الطرح 9 مايو، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح غدا.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعين المصرف كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما يحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق، فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، بينما يحدد عائد الصك حسب أوضاع السوق.
ولفت إلى أن مدة استحقاق الصك (صكوك دائمة) يجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وكان البنك قد أعلن أمس على تداول، عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال البنك: إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناءً على ظروف السوق، فيما سيكون تاريخ بداية الطرح 9 مايو، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح غدا.
وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعين المصرف كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما يحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق، فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، بينما يحدد عائد الصك حسب أوضاع السوق.
ولفت إلى أن مدة استحقاق الصك (صكوك دائمة) يجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.