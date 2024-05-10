شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: مصنع الألومنيوم مثال جيد للصناعات الثقيلة ويصل غدا للطاقة القصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن شركة مصر للألومنيوم، معروفة بمجمع إنتاج الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، وله في كل ذهن مصري أشياء جميلة، حول التصنيع المحلي والتوسع في الصناعة المحلية وإيجاد مستلزمات الصناعة لمصانع القطاع الخاص العاملة في المجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن شركة مصر للألومنيوم، مثال حي وجيد للصناعات الثقيلة التي تقوم بها مصر، لافتا إلى أن المجمع يقع على 5 آلاف فدان يمتلك 4 موانئ، وفي إطار خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها الوزارة، يفوز بها المجمع لزيادة إنتاج المصنع.



ولفت إلى أنه غدا الوزير سيكون بين العاملين في المصنع لتشجيعهم، لأن المصنع يصل لأول مرة منذ إنشائه للطاقة القصوى التي تم على أساسها تصميم الماكينات أو خطوط الإنتاج، مضيفا أنه لم يحدث أن وصل المصنع لهذه الطاقة منذ إنشائه.

وذكر أن الطاقة التشغيلية للماكينات 320 ألف طن سنويا، حيث كان أقصى شيء 240 ألف طن فقط، مؤكدا أن المصنع هذا العام سيصل إنتاجه من 310 إلى 320 ألف طن.