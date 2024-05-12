شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي يواصل التوسع بقيادة «إنفيديا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يستمر سوق الذكاء الاصطناعي في اكتساب الزخم خلال عام 2024 بقيادة شركة "إنفيديا" الأمريكية، حيث تنفق الشركات مبالغ ضخمة من المال على دعم البنية التحتية حتى لا تتخلف عن سباق نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها، وفق ما ذكر موقع "موتلي فوول" التقني.
اكتسبت وحدات معالجة الرسومات (إيه آي جي بي يو) الخاصة بالشركة شعبية وحقق معالج إتش 100 نجاحًا هائلاً .
تراجع المنافسين من أمثال شركة "آدفانسيد مايكرو ديفيسيس" و"إنتيل" أمام إنفيديا حيث أنهما لم يستطيعا تقديم شريحة قوية بما يكفي للتنافس مع شريحة إنفيديا إتش 100.
وتخلفت كلتا الشركتين عن إنفيديا لمدة عام على الأقل في منحنى تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، تتوقع شركة "إيه إم دي" أن تصل مبيعاتها من وحدات معالجة الرسومات المدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى 4 مليارات دولار على الأقل في عام 2024.
وتتخلف شركة إنتل عن الركب وتتوقع أن يساعد إطلاقها لشريحة جايدي 3 إلى تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من شرائح الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من عام 2024.
ويشير هذا أيضًا إلى أن رقائق إيه إن دي وإنتل الجديدة والتي كان من المفترض أن تساعدهما في اقتطاع حصة سوقية تزيد عن 90% من إنفيديا لم تؤثرا كثيرًا في الوضع المهيمن للأخيرة.
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وبشكل أكثر تحديدًا، يقال إن إنفيديا تسيطر على نصف سعة تعبئة الرقائق المتقدمة لشركة "تي إس إم سي".
علاوة على ذلك، فإن إنفيديا مستعدة تمامًا لتوسيع الفجوة التكنولوجية مع منافسيها من خلال إطلاق وحدات معالجة الرسوميات الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على قاعدة بلاكويل في وقت لاحق من هذا العام.
تتوقع شركة أبحاث السوق "ترند فورس" أن تقوم إنفيديا بتأمين إمدادات شرائح مخصصة من "تي إس إم سي" لرقائق الجيل التالي.
وبحلول العام المقبل 2025، من المتوقع أن تضاعف تي إس إم سي قدرتها مرة أخرى.
من المتوقع أن تترجم ريادة إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى نمو واضح حيث قام بنك الاستثمار "يو بي إس" مؤخرًا بزيادة السعر المستهدف لـإنفيديا إلى 1150 دولارًا أمريكيًا.
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ويتوقع يو بي إس أن تحقق إنفيديا إيرادات بقيمة 175 مليار دولار في عام 2025 (والتي ستتزامن مع عامها المالي 2026) إلى جانب أرباح قدرها 41 دولارًا للسهم الواحد.
تشير هذه التقديرات إلى قفزة هائلة مقارنة بإيرادات إنفيديا المالية لعام 2024 البالغة 60.9 مليار دولار و12.96 دولارًا للسهم في الأرباح.
الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعيوفقًا لأحد التقديرات فمن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي 200 مليار دولار هذا العام 2024 وقد سمحت شركات تصنيع الرقائق مثل "إنفيديا" التي نما سهما بــ1.27 % ب11.31 دولا للمستثمرين بتحقيق الثراء.
سوق أشباه الموصلاتوبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يحقق سوق أشباه الموصلات التي تعمل على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إيرادات سنوية هائلة تبلغ 341 مليار دولار في عام 2033. وتشير أحدث التطورات في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي إلى أن إنفيديا لا تزال أفضل رهان للمستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة الهائلة حيث وصلت القيمة الحالية للسهم 898.78 دولار.
تفوق شركة «إنفيديا»تمتعت إنفيديا ببداية قوية مبكرة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي حيث تم استخدام معالجاتها إيه 100 لتدريب برنامج الدردشة الآلي شات جي بي تي الذي أطلق ثورة الذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2022.
اكتسبت وحدات معالجة الرسومات (إيه آي جي بي يو) الخاصة بالشركة شعبية وحقق معالج إتش 100 نجاحًا هائلاً .
تراجع المنافسين من أمثال شركة "آدفانسيد مايكرو ديفيسيس" و"إنتيل" أمام إنفيديا حيث أنهما لم يستطيعا تقديم شريحة قوية بما يكفي للتنافس مع شريحة إنفيديا إتش 100.
وتخلفت كلتا الشركتين عن إنفيديا لمدة عام على الأقل في منحنى تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي.
شرائح فائقة التطوردخلت شريحة إنفيديا إتش 100مرحلة الإنتاج الكامل في سبتمبر 2022 وقد سمح هذا التقدم لـإنفيديا بممارسة سطوة على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي ويشرح أيضًا هذا سبب عدم اكتساب أحدث عروض منافسيها الكثير من الاهتمام.
على سبيل المثال، تتوقع شركة "إيه إم دي" أن تصل مبيعاتها من وحدات معالجة الرسومات المدعمة بالذكاء الاصطناعي إلى 4 مليارات دولار على الأقل في عام 2024.
وتتخلف شركة إنتل عن الركب وتتوقع أن يساعد إطلاقها لشريحة جايدي 3 إلى تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من شرائح الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من عام 2024.
مبيعات الذكاء الاصطناعيتتقدم إنفيديا على كل من إنتل وإيه إم دي بعدما باعت ما قيمته 47.5 مليار دولار من الرقائق في السنة المالية 2024 بزيادة قدرها 217% عن العام السابق.
ويشير هذا أيضًا إلى أن رقائق إيه إن دي وإنتل الجديدة والتي كان من المفترض أن تساعدهما في اقتطاع حصة سوقية تزيد عن 90% من إنفيديا لم تؤثرا كثيرًا في الوضع المهيمن للأخيرة.
أسباب هيمنة «إنفيديا»يعد أحد أسباب تلك الهيمنة هو أن شركة إنفيديا قد استحوذت على جزء كبير من إمدادات رقائق الذكاء الاصطناعي من شريكتها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المعروفة باسم "تي إس إم سي".
اقرأ أيضاً: كوكب ذكي.. "سدايا" تدعم "السعودية الخضراء" بالذكاء الاصطناعي
وبشكل أكثر تحديدًا، يقال إن إنفيديا تسيطر على نصف سعة تعبئة الرقائق المتقدمة لشركة "تي إس إم سي".
علاوة على ذلك، فإن إنفيديا مستعدة تمامًا لتوسيع الفجوة التكنولوجية مع منافسيها من خلال إطلاق وحدات معالجة الرسوميات الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على قاعدة بلاكويل في وقت لاحق من هذا العام.
تتوقع شركة أبحاث السوق "ترند فورس" أن تقوم إنفيديا بتأمين إمدادات شرائح مخصصة من "تي إس إم سي" لرقائق الجيل التالي.
40 ألف رقاقة شهريًاومن المتوقع أن تزيد القدرة الشهرية لشركة تي إس إم سي على تصنيع الرقائق المتقدمة بنسبة 150% هذا العام لتصل إلى 40 ألف رقاقة شهريًا.
وبحلول العام المقبل 2025، من المتوقع أن تضاعف تي إس إم سي قدرتها مرة أخرى.
من المتوقع أن تترجم ريادة إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى نمو واضح حيث قام بنك الاستثمار "يو بي إس" مؤخرًا بزيادة السعر المستهدف لـإنفيديا إلى 1150 دولارًا أمريكيًا.
اقرأ أيضاً: خبراء: الذكاء الاصطناعي يوفر 45% من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه
ويتوقع يو بي إس أن تحقق إنفيديا إيرادات بقيمة 175 مليار دولار في عام 2025 (والتي ستتزامن مع عامها المالي 2026) إلى جانب أرباح قدرها 41 دولارًا للسهم الواحد.
تشير هذه التقديرات إلى قفزة هائلة مقارنة بإيرادات إنفيديا المالية لعام 2024 البالغة 60.9 مليار دولار و12.96 دولارًا للسهم في الأرباح.