شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بي سي آي» تقفز إلى 10.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) بنسبة 89.9% في الربع الأول من 2024، مسجلة 10.31 مليون ريال، مقابل 5.43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

ارتفاع المبيعات بقيمة 1.9 مليون وانخفاض تكلفة المبيعات بقيمة 4.6 مليون نتيجة لرفع الطاقة الإنتاجية.

وأضافت أن الأسباب تضمنت: انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية بقيمة 0.6 مليون، وانخفاض في صافي الإيرادات الأخرى بقيمة 0.7 مليون.

ولفتت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض في أرباح إعادة تقييم المشتقات المالية بقيمة 1 مليون، انخفاض في مصاريف التمويل بقيمة 0.5 مليون، وزيادة في مصاريف الزكاة والدخل بقيمة 1 مليون.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض المبيعات بمبلغ 5.5 مليون، وانخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ 4.5 مليون.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية بمبلغ 4.8 مليون، وانخفاض في صافي الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.8 مليون.

وأشارت إلى أن الأسباب شملت: انخفاض في أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات بمبلغ 13.6 مليون، وانخفاض في أرباح إعادة تقييم المشتقات المالية بمبلغ 0.6 مليون، وانخفاض في مصاريف التمويل بمبلغ 3.2 مليون، وانخفاض في مصاريف الزكاة والدخل بمبلغ 0.7 مليون.