الاقتصاد

وزير المالية: رؤية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: رؤية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي الذي عُقد خلال الفترة من 6-8 ذو القعدة 1445هـ الموافق 14-16 مايو 2024، بمدينة الدوحة القطرية.
وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط"، أكّد الجدعان أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الإصلاحات الهيكلية

وأشار إلى أن المملكة ودول تتجه نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.
يشار إلى أن المنتدى جمع عدداً من صنّاع القرار وقادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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