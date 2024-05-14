وزير المالية: رؤية 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية

وأكد #وزير_المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين.#اليوم @MOFKSA @MAAljadaan

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