3.7 ملايين مسافر عبر طيران ناس في الربع الأول بزيادة 51%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل طيران ناس خلال الربع الأول من 2024 أكثر من 3.7 ملايين مسافر على متن رحلاته، مسجلا ارتفاعا في عدد الركاب بنسبة 51% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول 2023.

كما حقق زيادة إجمالية في السعة المقعدية بنسبة 43% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، مدعوما بالرحلات الداخلية والدولية التي ارتفعت بنسبة 45% و40% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: «تمكنا من توسيع قاعدة عملائنا، وهذا الأداء جاء مدعوما بعوامل عدة رئيسة، شملت: الاعتماد على أفضل الكفاءات والكوادر، وتوسيع حجم أسطولنا، وإطلاق وجهات ومحطات سفر جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين، وتعزيز برنامج الولاء لدينا».

وأكد العزم على مواصلة تطوير الخطط الرامية لربط العالم بالمملكة، ولا سيما في ظل النمو الذي يشهده قطاعا السفر والسياحة بالمملكة، خاصة أن طيران ناس يسجل أرقاما قياسية في زيادة حجم الأسطول، ومضاعفة عملياته التشغيلية في كثير من الوجهات التي ترتبط مع المملكة برحلات مباشرة للمرة الأولى، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تطمح إلى ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر.

طيران ناس في الربع الأول 2024