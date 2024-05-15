شكرا لقرائتكم خبر 3.7 ملايين مسافر عبر طيران ناس في الربع الأول بزيادة 51% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما حقق زيادة إجمالية في السعة المقعدية بنسبة 43% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، مدعوما بالرحلات الداخلية والدولية التي ارتفعت بنسبة 45% و40% على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: «تمكنا من توسيع قاعدة عملائنا، وهذا الأداء جاء مدعوما بعوامل عدة رئيسة، شملت: الاعتماد على أفضل الكفاءات والكوادر، وتوسيع حجم أسطولنا، وإطلاق وجهات ومحطات سفر جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المسافرين، وتعزيز برنامج الولاء لدينا».
وأكد العزم على مواصلة تطوير الخطط الرامية لربط العالم بالمملكة، ولا سيما في ظل النمو الذي يشهده قطاعا السفر والسياحة بالمملكة، خاصة أن طيران ناس يسجل أرقاما قياسية في زيادة حجم الأسطول، ومضاعفة عملياته التشغيلية في كثير من الوجهات التي ترتبط مع المملكة برحلات مباشرة للمرة الأولى، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تطمح إلى ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر.
طيران ناس في الربع الأول 2024
- %51 زيادة في عدد المسافرين.
- %43 زيادة السعة في المقعدية.
- %45 ارتفاع الرحلات الداخلية.
- %40 ارتفاع الرحلات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 3.7 ملايين مسافر عبر طيران ناس في الربع الأول بزيادة 51% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.