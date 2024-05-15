شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تطمينات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الثلاثاء، وسجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى قياسيًا مرتفعًا عند الإغلاق، بعد أن طمأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستثمرين في ظل تقييمهم لبيانات صادرة يوم الثلاثاء، وترقبهم صدور تقرير تضخم أسعار المستهلكين الحاسم غدا الأربعاء.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 24.21 نقطة أو 0.46% إلى 5245.63 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 0.74% إلى 16509.34 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 119.96 نقطة أو ما يعادل 0.30% مسجلًا 39551.47 نقطة.