شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لومي» إلى 44.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة لومي للتأجير صافي ربح في الربع الأول من 2024 يقدر بنحو 44.7 مليون ريال، منخفضا بنسبة 11.2%، مقابل 50.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت تكلفة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ لتصل إلى 271 مليون ريال، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بالعام الماضي.

ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة المركبات المباعة.

ومع ذلك، شهد إجمالي الربح في الربع الأول من عام 2024 زيادة جيدة، حيث بلغ إجمالي 113 مليون ريال، أي أعلى بنسبة 20٪ مقارنة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2023.

وارتفعت المصروفات التشغيلية لهذا الربع بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 36 مليون ريال، وهو ما يعكس استمرار الشركة في الاستثمار في الموظفين، والتقنية، والبنية التحتية، لتعزيز النمو المستقبلي والمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لهذه الفترة 165 مليون ريال، بزيادة قوية بنسبة 25% عن العام الماضي، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية لدى شركة لومي.

وشهدت تكلفة التمويل لهذا الربع زيادة مضاعفة بمقدار 2.6 مرة لتصل إلى 31 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الاقتراض ومعدلات الفائدة المرتفعة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 22%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 34% نتيجة ارتفاع تكلفة المركبات المباعة. ومع ذلك، ظل إجمالي الربح ثابتًا بقيمة 113 مليون ريال.

وانخفضت المصاريف العامة والإدارية بمقدار 20 مليون ريال (37%) بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة بتخفيضها إلى أقل من 10% من الإيرادات.

وأدى ارتفاع تكاليف التمويل خلال الربع لتمويل شراء المركبات إلى زيادة بنسبة 29٪ في تكاليف التمويل من 24 مليون ريال إلى 31 مليون ريال.

وبفضل تحسن المصاريف التشغيلية، ارتفع صافي الربح بمقدار 19 مليون ريال من 26 مليون ريال إلى 45 مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 74٪ في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.