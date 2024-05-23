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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر الخريف، بدأ زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

ومن المقرر أن يلتقي دولة رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، وعددا من المستثمرين ورؤساء شركات القطاع الخاص، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المصانع الأردنية.

يذكر أن حجم صادرات المملكة إلى الأردن عام 2023 بلغ 7.6 مليارات ريال، فيما وصل إجمالي وارداتها من الأردن 7.5 مليارات ريال، وتمثلت أهم صادرات المملكة إلى الأردن في المنتجات الغذائية، والكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، بينما شملت أهم وارداتها من الأدوية، والمنتجات الغذائية.