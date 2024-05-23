أمير القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور فيصل بن مشعل شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الكلية التقنية ببريدة، وشركة هواوي تك إنفستمنت السعودية المحدودة»، تصب في مصلحة شباب الوطن لمواكبة تطلعات رؤية المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور فيصل بن مشعل شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الكلية التقنية ببريدة، وشركة هواوي تك إنفستمنت السعودية المحدودة»، تصب في مصلحة شباب الوطن لمواكبة تطلعات رؤية المملكة. ووقع الاتفاقية من جانب الكلية عميدها الدكتور إبراهيم الوطبان، ومن جانب الشركة نائب المدير التنفيذي تكالسيد ووهان. وأوضح الوطبان أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الاستشارات في مناهج التدريب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين وتدريب أعضاء هيئة التدريب في الكلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقديم الدعم وتشجيع المتدربين للمشاركة في مسابقات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومسابقة بذور من أجل المستقبل، وتقديم الدعم في مجال البحث والابتكار، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتدريب المتدربين. من جانبه، أكد المهندس الحمودي أن التعاون سيسهم بشكل كبير في تطوير مهارات المتدربين والمتدربات، ويدعم رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

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