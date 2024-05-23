شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو" في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2716 دولار أمريكي، بزيادة 0.04%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1752 يورو بزيادة 0.36%.

انخفاض البورصة البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الأربعاء على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.55%، ما يعادل 46.12 نقطة، ليصل عند مستوى 8370.33 نقطة.