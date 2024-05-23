شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يونيو.. عمومية «كيمانول» تصوت على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)، المقرر انعقادها 13 يونيو المقبل.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.

وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م، ومناقشتها .

ويتضمن الجدول التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.