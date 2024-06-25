شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تحذر.. أوروبا غير مستعدة لأزمة غاز أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت محكمة المدققين الأوروبية، أعلى هيئة لمراقبة الميزانية في الاتحاد الأوروبي، من أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا لمواجهة أزمة إمدادات الغاز بشكل كاف.

وأكدت أنه يجب تحسين النظام لمراقبة القدرة على تحمل تكاليف الغاز في أنحاء القارة الأوروبية. أزمة الغاز في أوروبا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إبلاغ الدول الأعضاء عن استدامة الإمدادات، وتحسين التعاون بين دول الاتحاد.

وتناول تقرير المحكمة تقييم أزمة الإمدادات التي نتجت بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الحليفة الأوروبية في فبراير 2022.

وبلغت واردات التكتل من الغاز من روسيا قبل الغزو نحو 45%. أسعار الغاز في أوروبا كما بلغت أسعار الجملة للغاز 339 يورو (428 دولارا) مقابل كل ميجاوات / ساعة في أغسطس 2022، مقارنة بـ 51 يورو قبل ذلك بعام.

وفي الوقت الذي نجح فيه التكتل في تقليل اعتماده على الغاز الروسي وإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة هذا العام، كانت هناك حاجة إلى مزيد من العمل للاستعداد لصدمة أخرى في الإمدادات المستقبلية.

ولا يزال التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي محدودًا، معلقة: "لا تزال العديد من الدول الأعضاء تمانع في توقيع اتفاقيات تضامن ثنائية.

وتفكر بعض دول التكتل في قطع إمداداتها من الغاز عن جيرانها من الدول كإجراء في حالات الطوارئ.