شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتماع البنك المركزي المصري .. تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات المحللين بتثبيت الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.