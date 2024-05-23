الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة خلال الساعات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة، يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلا ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.