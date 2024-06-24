رسمياً .. الزمالك ينسحب من مباراة القمة : ظروف قهرية تمنعنا من اللعب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الاعتذار عن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي غدًا لظروف قهرية وفقًا لبيان رسمي أصدره النادي اليوم.

وجاء نص البيان كالتالي:

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم.

وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً.

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.

الزمالك أولاً