شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. أكثر من 260 فرصة استثمارية مؤقتة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الباحة ممثلة بوكالة الاستثمار والتخصيص والبلديات التابعة لها، أكثر من 260 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم صيف العام الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح أمين منطقة الباحة د. علي بن محمد السواط، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية والسياحية ودور الإيواء المتنقلة، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة، وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.

خطة الأمانة الموسمية

وأكد السواط أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة الأمانة الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم الصيف للعام الحالي.



وضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لها لتعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي.

ودعا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".