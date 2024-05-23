شكرا لقرائتكم خبر عن "الإبراهيم" يناقش مع وزير الخارجية النمساوي تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع وزير الخارجية في جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية النمساوي استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.

وفي بداية الاستقبال، رحب سمو وزير الخارجية بوزير خارجية النمسا والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة.

