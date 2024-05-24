شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار، في ظل تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 11ر0% إلى 06ر105 نقطة.

وهبط سعر الذهب بمقدار 20ر54 دولار بنسبة 3ر2% إلى 2335 دولار للأوقية تسليم مايو الحالي، وهو أكبر تراجع يومي له من حيث النسبة المئوية. تراجع الفضة والنحاس كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0110ر1 دولار إلى 284ر30 دولار للأوقية تسليم مايو الحالي.

في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 00585ر0 دولار إلى 7900ر4 دولار للرطل تسليم مايو الحالي.