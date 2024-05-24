شكرا لقرائتكم خبر عن منذ سبتمبر.. أكبر تراجع متتالٍ في عدد طلبات إعانة البطالة بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو الحالي بمقدار 8 آلاف عن الأسبوع السابق إلى 215 ألف طلب، وهو أكبر تراجع متتال منذ سبتمبر الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم 220 ألف طلب.

في الوقت نفسه سجل عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة مستمرة، ويشير إلى إجمالي الحاصلين على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو الماضي، 79ر1 مليون طلب تقريبًا. تباطؤ شطب الوظائف وأشارت بلومبرج إلى تباطؤ وتيرة شطب الوظائف في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، في حين يتحرك عدد طلبات إعانة البطالة خلال الشهور الستة الماضية في نطاق ضيق بالنسبة للمستويات التاريخية.

في الوقت نفسه هناك مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في ظل تباطؤ عمليات التوظيف من جانب أصحاب العمل وفقًا لأحدث تقارير التوظيف. عدد الطلبات الأسبوعية وارتفع متوسط عدد الطلبات الأسبوعية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو المؤشر الأقل تقلبًا إلى 75ر219 ألف طلب، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، بعد القفزة المؤقتة خلال عطلة المدارس في نيويورك في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنحو 5700 طلب إلى 192 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.