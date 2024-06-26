شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى لدى محلات الجزارة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة القصابين عن تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الأربعاء والتي تواصل استقرارها في الأسواق لجميع القطعيات والاصناف عند نفس مستويات أسعار اللحوم في عيد الأضحى المبارك

وكشفت الشعبة استقرار اللحوم "العجالي "بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

واستعدت الأسواق علي مدار آخر أسبوعين بقوة لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدي الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.