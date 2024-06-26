شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش اليوم أزمات موسم الحج لضمان عدم تكرارها والان مع تفاصيل الخبر

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، الأوضاع المأساوية التي تعرض لها الحجاج المصريون الذي أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445 هجريا، وما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تكرارها، من خلال تطبيق أحكام القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

كما تناقش لجنة القوى العاملة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبدالتواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وجه بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، حيث تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.