شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى أحدث المنضمين إلى أسرة مسلسل تيتا زوزو مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة ندى موسى تصوير مشاهدها في مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس والذى تم استئناف تصويره قبل عيد الأضحى الماضى، حيث التحقت ندى بأسرة العمل مؤخراً، إذ انطلق تصوير أول مشاهد العمل فى نوفمبر الماضى قبل توقفه بسبب الانشغال بأعمال دراما رمضان 2024.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال ندى موسى فى الدراما حكاية ألفريدو المأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.