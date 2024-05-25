شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الاتصالات" و"الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 15.1%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات والمساندة بنسبة 10.2%، يليه قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 8.9%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.1%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 5.4%.

وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 5.1%، ونمت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.8%، 4.7%، 4.5%، 4.3%، على الترتيب، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.2%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 1.4%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، 0.4%، على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 27205.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 5940.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 8587.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 33365.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6815.60 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 84.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.138 تريليون جنيه إلى 1.195 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 364.4 مليار جنيه إلى 386 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

وصعد رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.503 تريليون جنيه إلى 1.581 تريليون جنيه بنسبة نمو 5.2%، وتراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.8 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.5%.