شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني أمس الأربعاء، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2700 دولار أمريكي، بانخفاض 0.44%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1760 يورو بارتفاع 0.03%. إغلاق البورصة البريطانية أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته يوم الأربعاء، على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.86 %، ما يعادل 71.11 نقطة، ليصل عند مستوى 8183.07 نقطة.