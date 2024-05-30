الاقتصاد

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني أمس الأربعاء، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2700 دولار أمريكي، بانخفاض 0.44%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1760 يورو بارتفاع 0.03%.

إغلاق البورصة البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته يوم الأربعاء، على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.86 %، ما يعادل 71.11 نقطة، ليصل عند مستوى 8183.07 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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