شكرا لقرائتكم خبر عن وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. تراجع أسعار النفط مسجلة خسارة أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم مسجلة خسارة أسبوعية، مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر بعد غد الأحد.

وسيبحث اجتماع أوبك+ اتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف. أسعار النفط اليوم وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 24 سنتا، إلى 81.62 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 77 سنتا, إلى 81.11 دولار. سعر النفط اليوم وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا،إلى 76.99 دولار.

فيما تراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6 بالمئة، وخسر خام غرب تكساس واحدًا بالمئة.

