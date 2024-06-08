12 فرصة استثمارية

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- بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية، بالشعبة، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية «فرص». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية، بالشعبة، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية «فرص». وبينت أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف في 3 يوليو من العام الجاري. وأوضحت بلدية الشعبة أن الفرصة المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل قصر أفراح بمساحة 5,250 م2، بمدة عقد 10 سنوات، وتشغيل محلات وأسواق تجارية بمساحة 2,240.82 م2، بمدة عقد 10 سنوات، وتشغيل أسواق تجارية بمساحة 750 م2، بمدة عقد 10 سنوات، وتشغيل محطة محروقات، بمساحة 3,190 م2، ومدة العقد 20 سنة، وتشغيل محطة محروقات، بمساحة 2316 م2، ومدة العقد 20 سنة، وتشغيل مركز طبي، بمساحة 4,526 م2، ومدة العقد 20 سنة، وتشغيل مسلخ، بمساحة 3,900 م2، ومدة العقد 5 سنوات، وتشغيل فرع مصرف بمساحة 4,100 م2، ومدة العقد 15 سنة، وتشغيل مستودع تعبئة غاز، بمساحة 1,359.36م2، ومدة العقد 10 سنوات، وتشغيل صراف آلي، بمساحة 100 م2، ومدة العقد 10 سنوات، وتشغيل كوفي شوب، بمساحة 200 م2، وتشغيل كوفي شوب، بمساحة 100 م2، ومدة عقد كل منهما 10 سنوات.

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