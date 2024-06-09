7 مهام رئيسة لـ”وزارة التجارة” في موسم حج 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تكثف وزارة “التجارة” جولاتها الميدانية في موسم الحج للتحقق من وفرة السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة توافر المخزون الكافي من السلع التموينية الضرورية، والإشراف على سلاسل الإمداد التموينية وفق احتياجات ضيوف الرحمن وتصعيدها في الأوقات المناسبة، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

وتقف الفرق الرقابية للوزارة خلال الزيارات الميدانية على أكثر من 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع ومركز خدمة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

كما تكثف وزارة التجارة في التحقق من نظامية مزاولة أنشطة بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسلامة معايرتها وبياناتها التجارية، ومراقبة التزام مراكز الخدمة ومحطات الوقود ومنافذ بيع إطارات السيارات بأنظمة حماية المستهلك.