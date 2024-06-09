شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تخسر 4% من سعرها في 24 ساعة بعد نشر تقرير الوظائف الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

لماذا انخفض سعر البيتكوين؟

حركة سعر بيتكوين

معدل التضخم

موجة بيع بيتكوين

توقعات أسعار بيتكوين

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 4٪ من 71933 دولارًا إلى 69200 دولار في 7 يونيو بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المخيب للآمال، والذي تسبب في خسارة بيتكوين جزء كبير من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة، وفق ما ذكرت منصة إف إكس إمباير.قال محللون أن انخفاض بنسبة 4٪ بسبب بيانات الوظائف الأمريكية كان بعدما قارب سعر بيتكوين من الوصول إلى أعلى مستوى له في ٦ يونيو بعد أن قالت التحركات الأخيرة في أواخر مايو إلى سوق العملات المشفرة يستعد لبداية قوية في يونيو 2024.ينطوي تداول المشتقات المالية على درجة عالية من المخاطرة برأس المال وعلى هذا يجب التداول فقط بالأموال التي يمكن تحمل خسارتها.لكن التقارير المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي من قبل البنك المركزي الأوروبي وكندا دفعت المستثمرين إلى تحويل التركيز إلى المؤشرات الكلية الأمريكية.ومع تزايد الآمال في أن يحذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حذوهم بدأ المستثمرون في اتخاذ مراكز شراء طويلة على البيتكوين.اقرأ أيضاً: «بتكوين» و«إيثريوم» تختبران مستويات جديدة وسط تقلبات سوقيةومع ذلك، اتخذت حركة أسعار البيتكوين منعطفًا سلبيًا بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر مايو 2024.ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 272 ألفًا في مايو من عام 2024. ومن المتوقع أن تصل الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 160.00 ألفًا بحلول نهاية هذا الربع.ومع بقاء معدل التضخم عند 3.4%، أظهرت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مناطق محمومة، من غير المرجح الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 12 يونيو.بعد تقرير الوظائف بدأ مستثمرو بيتكوين الذين حولوا ما يزيد عن 6 مليارات دولار من العملة واحتفظوا بها لأجل طويل لإجراء عمليات بيع محمومة في الأسواق الفورية.وتُظهر البيانات في أسواق المشتقات كيف كان للتصفية الضخمة لصفقات بيتكوين تأثيرًا متفاقمًا على انهيار سعر البيتكوين بنسبة 4٪.اقرأ أيضاً: بعد إطلاقها بعدة دول .. ما أكبر مخاوف مستثمري صناديق بيتكوينعانى متداولو مشتقات البيتكوين من تصفية ما مجموعه 74 مليون دولار في 7 يونيو.وقد عانى متداولو العقود الطويلة من الأسوأ مع إغلاق أكثر من 56.4 مليون دولار من مراكز الشراء الطويلة مقابل تصفية عقود البيع على المكشوف البالغة 18.2 دولارًا.ويقول هذا أن الانخفاض بنسبة 4٪ في سعر العملة نجم عن الضغط الطويل في أسواق المشتقات.ووصل سعر البيتكوين فوق مستوى 69000 دولار يوم السبت حيث يتطلع المضاربون على الارتفاع إلى التعافي المبكر من خسائر يوم الجمعة.في حين أن المشاعر الهبوطية لا تزال سائدة، فقد قام متداولو البيتكوين الآن بتكوين مراكز شراء لإبقاء الأسعار أعلى من علامة 66000 دولار.وإذا استمر هذا الدعم البالغ 1.13 مليار دولار بقوة، فيمكن لمتداولي بيتكوين توقع بقاء الأسعار بين 66000 دولار و 70000 دولارللفترة القليلة القادمة.