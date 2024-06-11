الاقتصاد

مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة، وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بنحو 0.20%، أو بما يعادل 69 نقطة إلى 38868 نقطة.
وزاد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.25% أو بما يعادل 13 نقطة إلى 5360 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.35% أو بما يعادل 59 نقطة إلى 17192 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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