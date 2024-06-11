الاقتصاد

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 02:14 م

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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