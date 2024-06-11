شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.