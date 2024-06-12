شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة أزمة الطاقة في تايوان تلقي بظلالها على أكبر مصنعة رقائق بالعالم أسعار الغاز الطبيعي ترتفع عالميًا وتوقعات بزيادة الطلب قريباً

المخزون الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 7 يونيو الحالي على خلاف التوقعات.وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 7ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع بمقدار 2ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 6ر1 مليون برميل.ومع الارتفاع غير المتوقع، بلغ المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 7ر459 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.في المقابل ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 6ر2 برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل قليلا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 900 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.