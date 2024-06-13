شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو و«نيكست ديكيد» توقعان اتفاقية لشراء الغاز من «ريو غراندي» والان نبدء بالتفاصيل

الغاز الطبيعي المسال بموجب شروط الاتفاقية المبدئية، تتوقع أرامكو السعودية أن تشتري 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال.

وتجري كلٌّ من أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد" حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة. اتفاقية طويلة الأجل وقال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر النعيمي: "نتطلع للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع "نيكست ديكيد" على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، بينما نواصل جهودنا لبحث فرص توسيع وجودنا في أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف: "نعتقد بأن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة".

توسيع أعمال الغاز المسال

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد، مات شاتزمان: "يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، إذ تسعى أرامكو إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال".

وأضاف: "نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع أرامكو السعودية واستكشاف فرصٍ جديدة معًا". الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو السعودية ، وشركة نيكست ديكيد كوربوريشن (نيكست ديكيد)، اليوم، أن شركات تابعة لهما وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.بموجب شروط الاتفاقية المبدئية، تتوقع أرامكو السعودية أن تشتري 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال.وتجري كلٌّ من أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد" حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.وقال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر النعيمي: "نتطلع للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع "نيكست ديكيد" على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، بينما نواصل جهودنا لبحث فرص توسيع وجودنا في أسواق الطاقة العالمية".وأضاف: "نعتقد بأن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة".توسيع أعمال الغاز المسالوقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد، مات شاتزمان: "يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، إذ تسعى أرامكو إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال".وأضاف: "نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع أرامكو السعودية واستكشاف فرصٍ جديدة معًا".