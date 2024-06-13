الاقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع مركز بحوث التنمية الصيني

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في الرياض اليوم، مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني لو هاو.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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