شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع مركز بحوث التنمية الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في الرياض اليوم، مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني لو هاو.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.