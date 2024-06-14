ارتفاع أسعار الريــال السعودي في البنوك تزامنا مع موسم الحج

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، بسبب تزايد الطلب على شرائه من البنوك والصرافات خلال موسم الحج، بحسب موقع مصراوي.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك

بنك الأهلي المصري: 12.70 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر : 12.70 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.70 جنيه للشراء، 12.73 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.70 جنيه للشراء، 12.73 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، 12.73 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.