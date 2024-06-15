شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.54 دولار. وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو أربعة بالمئة وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ أبريل الماضي.

