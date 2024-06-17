شكرا لقرائتكم خبر عن بتروتريد تعلن عدم قطع الغاز الطبيعى عن المواطن حال نفاد الرصيد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة خدمات البترول التجارية بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول، عدم فصل الغاز الطبيعي عن المنازل طوال فترة إجازة عيد الأضحى حال نفاد الرصيد.

وأعلنت الشركة عن مواعيد تشغيل فروعها التابعة خلال إجازة عيد الأضحى، وأنه سيتم العمل بقسم استقبال خدمة العملاء بكافة المقرات بحد أدنى ثلاث ساعات عمل بدءا من يوم الإثنين الموافق 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وفيما يخص نقاط الشحن الخارجية، من المقرر العمل بها خلال إجازة العيد يومي الإثنين والخميس بحد أدنى ثلاث ساعات عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال عملاء عداد الغاز مسبق الدفع وتقديم خدمة شحن الكارت يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

فتح منافذ ” بتروتريد “ الداخلية والخارجية للشحن طوال إجازة العيد بالقاهرة الكبرى يستطيع العُملاء الشحن من خلال فروع الشركة المنتشرة في كافة مناطق القاهرة الكبرى طيلة الفترة السابق ذكرها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

بالإضافة إلى نقاط الشحن الخارجية التي ستعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في الأماكن التالية :(نادي شبين القناطر – كفر نصفا – الأحرار – البقاشين – الدير – بلتان – جمجرة – كفر شبين.- مجول – أسنيت – باص بتروسبورت – مكتب مدينتي – مكتب التجمع الثالث)

أما الدلتا سيتم العمل بكافة مقرات الشركة بمحافظات الدلتا عدا منطقة مرسى مطروح بحد أدنى ثلاث ساعات عمل بدءا من يوم الإثنين الموافق 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

أما فيما يخص نقاط الشحن الخارجية فسيتم العمل بها خلال أجازة العيد يومي الإثنين والخميس بحد أدنى ثلاث ساعات عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

أما الصعيد يستطيع عملاء عداد الغاز مُسبق الدفع الشحن بمحافظات صعيد مصر من خلال نقاط الشحن التالية: ( أدفو / جهينة والطليحات / الوقف / إسنا / جرجا والمحاسبة/ دشنا ) وتعمل خلال الفترة من الثلاثاء 18 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو في أوقات العمل الرسمية.