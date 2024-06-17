الاقتصاد

ارتفاع في استثمارات الأصول الثابتة بالصين بنسبة 4 %

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واس - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، فيما ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 8.6 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى، حسبما أفادت بيانات واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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