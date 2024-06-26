شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 21 / 12 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. // انتهى //12:06 ت م NNNN



