شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تحصد براءة اختراع لروبوت يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار روبوت متسلسل يمكن تشغيله بالطاقة الكهرومغناطيسية عوضًا عن الطرق الاعتيادية لتشغيل الروبوت، ويمكن استخدامه في عدد من المجالات الصناعية وتطبيقات الروبوت.
وضم الفريق البحثي الحاصل على براءة الاختراع كل من الدكتور فهد بن ناصر الصنيدح، والدكتور عبدالرحمن بن عامر الرميح، والدكتور خالد بن علي الحسون، والدكتور فهد بن ناصر السليم، والدكتور شعبان عبدالراضي محمود، والدكتور عمر حازم سليم. ويأتي هذا الابتكار ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة"، والذي يهدف إلى تحويل الاختراعات والأفكار البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، والإسهام في رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في سجل براءات الاختراع.
بناء الروبوتوتتكون أجزاء الروبوت من عددٍ من المقاطع ذات مجموعة من المغناطيسات الكهربائية المرتبة بالتناوب مع الزنبركات التي تعطي حالة من توازن القوى بين هذه المقاطع، ما يوفر مختلف أشكال الحركة الديناميكية والحرية للروبوت بشكل تراكمي، والتي تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزز من فرص استخدامه في المجالات الصناعية والطبية وغيرها من تطبيقات الروبوت المختلفة.
وضم الفريق البحثي الحاصل على براءة الاختراع كل من الدكتور فهد بن ناصر الصنيدح، والدكتور عبدالرحمن بن عامر الرميح، والدكتور خالد بن علي الحسون، والدكتور فهد بن ناصر السليم، والدكتور شعبان عبدالراضي محمود، والدكتور عمر حازم سليم. ويأتي هذا الابتكار ضمن "مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة"، والذي يهدف إلى تحويل الاختراعات والأفكار البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، والإسهام في رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في سجل براءات الاختراع.