شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

أسعار المعادن النفيسة

في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%، لتصل إلى 2321.11 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6%، لتصل إلى 2335.30 دولاراً للأوقية.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4%، لتصل إلى 29.13 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5%، إلى 953.30 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.1% إلى 889.21 دولاراً.