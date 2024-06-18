شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسواق الأمريكية أمس الاثنين على ارتفاع، وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 0.50% أو بما يعادل 189 نقطة إلى 38778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ( ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.75% أو بما يعادل 41 نقطة إلى 5473 نقطة.

وصعد مؤشر (ناسداك) المركب بنسبة 0.95% أو بما يعادل 168 نقطة إلى 17857 نقطة.