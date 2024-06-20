شكرا لقرائتكم خبر عن نيوز ماكس الأمريكية تحتفي بدراسة «أبو هشيمة» عن الشباب والذكاء الاصطناعي: مصر والإمارات في مقدمة الدول العربية اهتماما بالملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت نيوز ماكس الأمريكية الضوء على الدراسة التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن الشباب والذكاء الاصطناعي، والتي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ المصري، وتم رفعها لرئيس الجمهورية.

وسلطت نيوز ماكس الضوء على ما جاء بالدراسة من محاور هامة تتعلق بما اتخذته بعض الدول العربية من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كثير من الملفات، وكان في مقدمة هذه الدول الإمارات العربية، صاحبة التجربة الملهمة في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة لتطوير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وكانت قد خرجت الدراسة بعدة توصيات ومقترحات، كان أبرزها إنشاء هيئة وطنية للتحول الرقمي، ووكالة دولية لمراقبة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء جامعة الرئيس السيسي للذكاء الاصطناعي، على غرار جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.