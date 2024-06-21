الاقتصاد

المانجو المصرية تغزو أوروبا بصادرات قيمتها 77 مليون دولار خلال 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 21 يونيو 2024 01:00 ص

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024  أن مصر نجحت في تصدير 68 ألف  طن من المانجو  بقيمة مالية بلغت 77 مليون دولار ، تمثل 2% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 4% من قيمة الصادرات.

ونجحت جهود المصدرين بالتعاون مع الحجر الزراعى في إضافة المانجو للصادرات المصرية خاصة الى اوروبا والدول العربية.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 3.1 مليون طن بقيمة نحو 2.2 مليار دولار.
وتعد وروسيا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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