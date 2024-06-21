“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الرسمي اليوم مقابل العملات الرئيسية، حيث رفع سعر صرف الدولار بوقع 25 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 84.2336 روبلا.

كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي مقابل الروبل بمقدار 28 كوبيكا إلى 92.0745 روبلا. بينما رفع سعر صرف اليوان بمقدار كوبيك واحد ليصل إلى 11.7255 روبلا.

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