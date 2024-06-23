شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الراشد للصناعة» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة عمومية «لين الخير» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة عمومية «كيمانول» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد يوم الخميس 13 يونيو الحالي.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ 240 ألف ريال.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.ومن ضمن النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 8 ملايين ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الأسمية.وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/07/11م.وتضمنت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/07/2026م خلفاً للعضو السابق (إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المنيع) عضو (مستقل).